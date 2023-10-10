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В Госдуме призвали РФС рассмотреть вариант с переходом в Азию

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) после отмены решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
В Госдуме призвали РФС рассмотреть вариант с переходом в Азию
  • РИА Новости

«Это конечно будет крайне непростым решением, но думаю, что РФС стоит обратить внимание на тот же опыт Федерации шахмат России, которая перешла в Азиатскую шахматную федерацию и участвует в соревнованиях.

Азиатский футбол сейчас старается развиваться, не стоит ожидать, что для наших сборных там будет лёгкая прогулка. Российским футболистам ещё придётся постараться победить, но в то же время, это будет интересный и захватывающий опыт. Другой вопрос, насколько это вообще сейчас возможно, но полагаю, что такой вариант может быть рассмотрен», — сказал Свищёв RT.

Ранее в Госдуме заявили, что глава УЕФА должен уйти в отставку после отмены решения о допуске России.

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