В Госдуме призвали РФС рассмотреть вариант с переходом в Азию
- РИА Новости
«Это конечно будет крайне непростым решением, но думаю, что РФС стоит обратить внимание на тот же опыт Федерации шахмат России, которая перешла в Азиатскую шахматную федерацию и участвует в соревнованиях.
Азиатский футбол сейчас старается развиваться, не стоит ожидать, что для наших сборных там будет лёгкая прогулка. Российским футболистам ещё придётся постараться победить, но в то же время, это будет интересный и захватывающий опыт. Другой вопрос, насколько это вообще сейчас возможно, но полагаю, что такой вариант может быть рассмотрен», — сказал Свищёв RT.
Ранее в Госдуме заявили, что глава УЕФА должен уйти в отставку после отмены решения о допуске России.