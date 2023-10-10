В Госдуме заявили, что глава УЕФА должен уйти в отставку после отмены решения о допуске России

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал отмену решения со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к участию в международных турнирах.

«Совершенно удивительное решение. На мой взгляд, весь исполком и президент УЕФА должны подать в отставку после такого. Как можно так легко разбрасываться поступками, сегодня у нас одно, завтра уже другое. Я был практически уверен, что это самодостаточная организация, которая способна выдержать любой натиск.

К сожалению, в этой истории победил шантаж и политическое давление. Но что ещё хуже, рождается прецедент, который воодушевит недружественные нам страны и распространится на все виды спорта. Уверяю, стоит теперь ожидать, что начнётся более массовое запугивание других федераций», — заявил Свищёв RT.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин призвал не спешить с переходом в Азию из-за отмены решения УЕФА о допуске России.