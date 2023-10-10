Аршавин: УЕФА неспособен решить проблемы бойкотов разных стран

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«Изначально говорил, что решение неоднозначно, потому что физически неосуществимо. Выплыли те вещи, которые я подразумевал, УЕФА неспособен в данной политической ситуации решить проблемы, которые связаны с бойкотами разных стран и отказом играть со сборной России», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет до соревнований. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до турниров.

Ранее Булыкин выразил сожаление из-за отмены решения УЕФА о допуске сборных России.