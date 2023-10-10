Булыкин выразил сожаление из-за отмены решения УЕФА о допуске сборных России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на отмену решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

«Очень жаль, что не получился вариант с данным послаблением для наших юношей, но, как мы видели сами, у этого решения было много противников среди международных федераций. Как мы видим, несмотря на разговоры о том, что спорт вне политики, это далеко не так. Политическое давление присутствует и здесь, заставляя или даже шантажируя идти всех на поводу», — заявил Булыкин RT.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.