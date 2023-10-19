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Чернышенко: открытость мира не должна подразумевать унижение спортсменов по национальному признаку

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил с речью перед участниками международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
Чернышенко: открытость мира не должна подразумевать унижение спортсменов по национальному признаку
  • РИА Новости

«Открытость мира не должна подразумевать унижение спортсменов по национальному признаку. Больше нет гарантов защиты интересов спортсменов, заключённых в казалось бы фундаментальных документах. МОК диктует свои условия и действует предвзято. Предвзятости в отношении России было много. После игр в Сочи мы подверглись массированным обвинениям. Но CAS удовлетворил апелляции почти всех наших великих спортсменов, чьи результаты были восстановлены. Отстояв победы наших спортсменов, мы и сегодня останемся первыми в общекомандном зачёте. Мы должны уважать достижения наших спортсменов, страны, которая является лидером международного олимпийского движения. Дискриминационная риторика показала свою несостоятельность», — заявил он.

Ранее Владимир Путин поприветствовал участников международного спортивного форума в Перми.

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