Чернышенко: открытость мира не должна подразумевать унижение спортсменов по национальному признаку

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил с речью перед участниками международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

«Открытость мира не должна подразумевать унижение спортсменов по национальному признаку. Больше нет гарантов защиты интересов спортсменов, заключённых в казалось бы фундаментальных документах. МОК диктует свои условия и действует предвзято. Предвзятости в отношении России было много. После игр в Сочи мы подверглись массированным обвинениям. Но CAS удовлетворил апелляции почти всех наших великих спортсменов, чьи результаты были восстановлены. Отстояв победы наших спортсменов, мы и сегодня останемся первыми в общекомандном зачёте. Мы должны уважать достижения наших спортсменов, страны, которая является лидером международного олимпийского движения. Дискриминационная риторика показала свою несостоятельность», — заявил он.

Ранее Владимир Путин поприветствовал участников международного спортивного форума в Перми.