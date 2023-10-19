Путин назвал переманивание российских спортсменов ущербом для страны

Президент России Владимир Путин призвал Министерство спорта и Федерацию хоккея России решить вопрос с переманиванием российских спортсменов за границу.

«Надо понять, что нам делать c этими дельцами от хоккея, которые ребятишек ещё cо спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес. Причём бизнес — не всегда отрегулированный и не всегда благородный», — приводит РИА Новости слова Путина на Совете по развитию физической культуры и спорта.

По словам президента, это наносит очевидный ещрб стране.

«Уже много раз говорил: мало что делается в этом плане. И Минспорт хочу попросить, и Федерацию хоккея России тоже», — подытожил он.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 21 октября.

Ранее Путин заявил о важности развития спортивной инфраструктуры во всех регионах.