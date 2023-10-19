Путин заявил о важности развития спортивной инфраструктуры во всех регионах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости динамичного развития спортивной инфраструктуры во всех регионах страны.

«Необходимо обеспечить дальнейшее динамичное развитие спортивной инфраструктуры во всех регионах России, чтобы сделать спорт доступным и народным в самом широком смысле этого слова», — приводит РИА Новости слова Путина на Совете по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства отметил важность обеспечения роста производства отечественных спортивных товаров и оборудования.

«Только так мы сможем решить ту задачу, о которой говорим», — заявил он.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 21 октября.

Ранее Путин поставил задачу вовлечь в спорт 70% россиян к 2030 году.