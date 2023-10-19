Путин поставил задачу вовлечь в спорт 70% россиян к 2030 году

Президент России Владимир Путин поставил задачу вовлечь в систематические занятия спортом 70% российских граждан к 2030 году.

«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан. То есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причём всех возрастов и групп здоровья», — заявил Путин, выступая на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

Ранее Путин назвал этнической дискриминацией отношение Международного олимпийского комитета к российским спортсменам.