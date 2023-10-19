Путин назвал «этнической дискриминацией» отношение МОК к российским спортсменам

Президент РФ Владимир Путин выступил на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми.

«Надеюсь, что работа на площадках форума будет успешной и плодотворной, послужит развитию спорта, продвижению его великой гуманистической миссии. Это особенно важно сейчас, когда наша большая многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплочённость и верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия честной спортивной борьбы. Для России они всегда были и остаются незыблемыми.

Россия стояла у истоков олимпийского движения. Занятие спортом — безусловно, одно из прав человека, а Олимпиада — вершина подлинного единения стран и народов планеты. К сожалению, со времён де Кубертена многое изменилось, а что-то и вовсе утрачено. Так, благодаря некоторым руководителям МОК мы узнали, что приглашение на Игры — не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить её нужно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют отношения. Что сами Игры могут использоваться в качестве инструмента политического давления и в качестве грубой и по факту расисткой этнической дискриминации. Мы также услышали, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».