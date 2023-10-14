«Любые соревнования — возможность не угасать»: Нагорный о фиджитал-спорте, Олимпиаде в Париже и многозадачности в жизни

Поездку на Олимпийские игры в нейтральном статусе нельзя расценивать как предательство родины. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. По его мнению, наоборот, стоит всячески демонстрировать, что атлеты должны выступать на равных. 26-летний спортсмен, занимающий пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта, рассказал, чем ценны для страны Игры Будущего, объяснил, почему не уехал работать тренером в Китай по примеру Марии Пасеки, а также поделился собственными планами на следующий сезон.

— В Казани завершились X Фиджитал-игры. Поделитесь, какие у вас впечатления от соревнований и почему этот проект настолько важен для России.

— Потрясающие ощущения, мы очень ждали этого турнира и ещё больше ждём Игр Будущего в феврале, где планируется участие команд из 100 стран мира.

Сегодня для нас очень важны масштабные спортивные события, особенно когда они выходят на международный уровень. Предстоящий турнир — большой шанс в первую очередь для наших спортсменов из разных дисциплин, для тех ребят, которые занимались футболом, баскетболом, хоккеем, киберспортом, трёхмерными тактическими поединками. Кроме того, фиджитал-спорт открывает новые горизонты и для тех людей, кто уже добился невероятных высот в своих видах. Мы, атлеты, всегда ищем возможность продолжать жить спортом, потому что для нас он — нечто большее, чем просто рядовое занятие. А здесь абсолютно в любом возрасте человек сможет найти себя и своё место в команде. А задача федерации — проводить всероссийские турниры и готовить команды, которые будут представлять нашу страну в следующем году. Это нереально сложно, но в то же время интересно.

— Можно сказать, что Россия — основоположник фиджитал-спорта?

— Всегда найдётся человек, который считает, будто придумал что-то раньше тебя. Но, безусловно, мы первые, кто делает соревнования в таком масштабе, кто превратил эту историю в возможность для множества спортсменов. Поэтому да, с этой точки зрения Россия — локомотив истории фиджитал-спорта.

— В турнире в Казани приняли участие атлеты из Китая и остались в восторге от российского гостеприимства. А насколько хорошо вы знакомы с этой страной? Бывали ли там?

— Немногие помнят, что впервые я стал олимпийским чемпионом именно в Китае. Юношеские Игры ценятся не так, как «большие», но моя первая Олимпиада была именно юношеской, она проходила в Нанкине. Мне тогда было 17 лет, и я занял первые места в трёх дисциплинах. Могу сказать, что такого отношения, как от китайских болельщиков, я не встречал нигде. Там в центре города были установлены огромные экраны, на которых показывали всех победителей Игр. И из-за трёх золотых медалей меня показывали в три раза чаще. Поэтому, когда я выходил в город, множество людей подходили фотографироваться, пытались что-то спросить и пообщаться. Да что там, первые десять тысяч подписчиков в моих соцсетях — это ребята из Китая.

— Ваша коллега по помосту Мария Пасека сейчас воспитывает новое поколение китайских гимнастов. У вас не возникало желания попробовать свои силы в этом же направлении?

— Скажу по секрету: я был первым человеком, которому предложили поехать туда тренером. Но у меня на родине очень много работы и обязанностей, к тому же я ещё не завершил профессиональную карьеру, так что пришлось отказаться. А если бы уже завязал со спортом, тогда согласился бы, так как это очень интересно.

В гимнастике Китай, Япония и Россия — три лидера, которые всегда составляли конкуренцию друг другу. Недавно завершился чемпионат мира, и многие были в шоке, как сильно упал уровень. В наше отсутствие ребята чуть подрасслабились (улыбается).

— Как вам удаётся совмещать и тренировки, и работу в федерации фиджитал-спорта, и ещё множество других проектов?

— Я же многоборец в гимнастике (улыбается). А это шесть снарядов. Так и в жизни — не могу делать что-то одно.

— А спортивный опыт как-то помогает вам в общественной деятельности?

— Это всё тесно связано. Одна из моих важных целей на данном этапе — доказать, что спорт всё-таки должен быть вне политики. Многие сейчас говорят обратное, но я уверен, что это не так. Играми Будущего мы как раз и хотим показать, что Олимпиада создавалась не для этого. Что спорт должен быть доступен для всех, вне зависимости от того, из какой ты страны, какой у тебя паспорт. Мы как бы говорим: ребят, вы можете совершенствоваться и показывать всё, что тренировали всю свою жизнь. Нельзя просто по щелчку отобрать то, что у вас есть.

Нагорный о фиджитал-спорте, Олимпиаде в Париже и многозадачности в жизни

— Пока складывается ощущение, что для российских спортсменов ближайшая Олимпиада всё-таки не состоится…

— Это ужасно, ведь для атлета Игры — и есть жизнь. Мне сложно рассуждать на эту тему, ведь моя мечта уже сбылась, я — олимпийский чемпион. Поэтому ни в коем случае не осуждаю ребят, которые, несмотря ни на что, готовятся, надеются, что поедут в Париж — в нейтральном статусе или без. Это их жизнь. Да и потом: никто ведь тебе, россиянину, не скажет, что ты приехал из другой страны. У тебя российский паспорт, ты говоришь на русском языке, и эту золотую медаль, если выиграешь, ты привезёшь на родину — в Россию! Поэтому ни в коем случае не считаю, что это будет предательством, как сейчас иногда говорят. Мы, наоборот, показываем, что все должны выступать на равных.

— Вы сами готовы принять участие в Олимпиаде-2024?

— Скажу так: я буду готовиться на следующий сезон. Если не в Париже, то в Играх дружбы приму участие.

— Если не получится выступить на Играх, поедете во Францию зрителем?

— Думаю, что нет — это будет очень больно. Мне сейчас с трудом давался просмотр чемпионата мира, потому что я понимаю свои возможности и то, как много упускаю, не участвуя. Как много теряет команда… Такая вот немножко грустная история.

— Насколько важны на фоне всего происходящего Игры БРИКС и Игры дружбы, о которых вы упомянули?

— Любые соревнования — возможность для спортсменов не угасать. Знаю, что на Игры дружбы заявилась сборная Китая, в том числе и по спортивной гимнастике. Рад буду сразиться!

Турнир пройдёт после Олимпиады в Париже, и мы очень надеемся, что международные федерации не запретят спортсменам приехать в Россию. К сожалению, такие случаи уже были. Но если три-четыре крупные страны примут участие, то за ними потянутся и другие. И именно это может стать первым шагом к торжеству справедливости и полноценному возвращению россиян и белорусов на мировую арену.

Сегодня мы получаем большое количество сообщений от спортсменов других стран со словами поддержки. Если они приедут, это будет поводом для объединения. Игры Будущего соберут участников из 100 стран. Это событие, уверен, прогремит на весь мир и станет показателем того, что спорт нельзя смешивать с политическими решениями и конфликтами.