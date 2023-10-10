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Бечков считает, что фиджитал-спорт может помочь атлетам раскрыть потенциал

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Баскетболист U.R. и серебряный призёр десятых Фиджитал Игр Владислав Бечков назвал особенность фиджитал-спорта.
Бечков считает, что фиджитал-спорт может помочь атлетам раскрыть потенциал
  • © Игры Будущего

«Я думал, что результат матча зависит от игры на паркете, а цифровая часть — прикольное шоу. Но уже на турнире понял, что к цифровой части необходимо относиться не менее серьёзно, потому что исход матча может решиться уже там. Люди, которые в силу разных причин не смогли выйти на высокий уровень в спорте, получают возможность сделать это при помощи новых технологий», — цитирует Бечкова пресс-служба Игр Будущего. 

В Казани начались юбилейные десятые Фиджитал Игры, которые пройдут с 5 по 22 октября. В них принимают участие спортсмены из 17 стран. Победители юбилейных соревнований получат путёвки на первый мультиспортивный международный турнир «Игры Будущего».

Помимо традиционных футбола и баскетбола пройдёт турнир по играм Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) и тактическим боям Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в сочетании с лазертагом. 

Фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее олимпийский чемпион Игр в Токио и президент Всероссийской федерации фиджитал спорта (ВФФС) Никита Нагорный высказался о проведении десятых Фиджитал Играх в Казани.

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