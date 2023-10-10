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Нагорный: Фиджитал Игры — соревнования будущего, которое уже наступило

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Олимпийский чемпион Игр в Токио и президент Всероссийской федерации фиджитал спорта (ВФФС) Никита Нагорный высказался о проведении десятых Фиджитал Играх в Казани.
Нагорный: Фиджитал Игры — соревнования будущего, которое уже наступило
  • РИА Новости

«Я такой красивой площадки нигде не видел, это очень круто, современно и инновационно. Это соревнования будущего, которое уже наступило. Я понимаю, что всегда найдется, что поправить. Но для того мы и проводим эти соревнования. Мы всегда внимательно слушаем замечания и пожелания спортсменов, только так мы можем стремиться к совершенству», — цитирует Нагорного пресс-служба Игр Будущего.

В Казани начались юбилейные десятые Фиджитал Игры, которые пройдут с 5 по 22 октября. В них принимают участие спортсмены из 17 стран. Победители юбилейных соревнований получат путёвки на первый мультиспортивный международный турнир «Игры Будущего».

Помимо традиционных футбола и баскетбола пройдёт турнир по играм Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) и тактическим боям Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в сочетании с лазертагом. 

Фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее баскетболист U.R. и серебряный призёр десятых Фиджитал Игр Владислав Бечков высказался о будущем фиджитал-спорта.

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