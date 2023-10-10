Баскетболист Бечков: фиджитал-игры достойны войти в список олимпийских дисциплин

Баскетболист U.R. и серебряный призёр десятых Фиджитал Игр Владислав Бечков высказался о будущем фиджитал-спорта.

«Эмоции, организация, болельщики… А какая крутая картинка трансляции! Соревнование высокого уровня. Такие Игры не просто достойны международного статуса, но вполне могут претендовать на место в списке олимпийских дисциплин. У фиджитал-спорта большое будущее», — цитирует Бечкова пресс-служба Игр Будущего.

U.R. потерпела поражение от Liga Pro Team в финале турнира «Путь Чемпиона» по фиджитал-баскетболу на десятых юбилейных Фиджитал играх в Казани. Встреча завершилась со счётом 23:32.

Международный турнир по фиджитал-баскетболу проходит с 9 по 12 октября в МВЦ «Казань Экспо». Победители юбилейных Фиджитал Игр получат путевки на первый мультиспортивный международный турнир «Игры Будущего».

Ранее российская телекоммуникационная компания Yota стала партнёром Международного мультиспортивного турнира Игры Будущего.