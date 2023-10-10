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Yota стала генеральным телекоммуникационным партнёром Игр Будущего

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Российская телекоммуникационная компания Yota стала партнёром Международного мультиспортивного турнира Игры Будущего.
Yota стала генеральным телекоммуникационным партнёром Игр Будущего
  • РИА Новости

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве прошла в рамках презентации Игр в координационном центре правительства Российской Федерации 28 сентября.

Yota окажет телекоммуникационную поддержку в организации и проведении Игр, которые пройдут в Казани в феврале — марте 2024 года.

По словам гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максима Денисова, качественное соединение — залог успешного проведения любых современных мероприятий, тем более, таких инновационных, как Игры Будущего. 

«Yota — инновационный мобильный оператор, проводник в цифровой мир, и мы рады стать частью процесса по развитию высокотехнологичных видов спорта в России», — отметил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее Liga Pro Team одержала победу в турнире «Путь Чемпиона» по фиджитал-баскетболу на десятых юбилейных Фиджитал играх в Казани.

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