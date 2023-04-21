Вице-премьер Чернышенко: в Калмыкии создадут региональную федерацию фиджитал спорта

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время поездки в Калмыкию вместе с главой региона Бату Хасиковым поприветствовал участников молодёжного форума «Уралан», где были представлены результаты работы акселератора «Игр будущего».

В акселераторе приняли участие 110 человек, среди них школьники и студенты республики, а также иностранные студенты из Конго, Кот-д’Ивуара, Узбекистана, Туркменистана, Гаити, Киргизии и Камеруна.

В рамках двухдневной программы команды создавали проекты для развития фиджитал спорта и образования, а также подготовки к Международному турниру «Игры будущего».

Турнир состоится в Казани в 2024 году, в нём примут участие более 2 тыс. спортсменов из разных стран. 16 дисциплин объединят классический спорт и киберспорт, VR и AR-технологии.

Чернышенко отметил, что фиджитал спорт — это уникальная комбинация главных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами.

«Такое сочетание технологий и физического труда позволяет человеку развиваться гармонично, преодолевать себя, ставить новые амбициозные цели. Первый в мире Международный турнир «Игры будущего» отвечает запросу времени, что несомненно вызывает огромный интерес у молодых людей», — сказал вице-премьер.

Калмыкия, как и другие субъекты, активно включилась в работу по подготовке к играм: запускается 33-я по счёту региональная федерация фиджитал спорта, организуется отбор студенческих проектов по фиджитал образованию, заявил он.

После завершения презентации проектов республики состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Всероссийской федерацией фиджитал спорта и Министерством спорта Республики Калмыкия. Хасиков со своей стороны отметил, что Калмыкия готова покорять новые вершины.

«Мы планируем посетить главное фиджитал мероприятие — «Игры будущего». Не сомневаюсь, что проекты, которые сегодня представили ребята, получат своё качественное развитие, а Калмыкия — станет одной из самых ярких площадок этого грандиозного проекта», — сказал он.

Ранее вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин оценил перспективность фиджитал-гонок на «Играх будущего» в следующем году.