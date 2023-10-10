В погоне за прибылью: в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе хотят включить крикет, бейсбол и ещё три необычных вида

Оргкомитет Олимпиады в Лос-Анджелесе предложил МОК добавить в программу соревнований к уже согласованным 28 видам спорта ещё пять. Благодаря Индии, которая готова платить большие деньги за права на телетрансляции, на Игры хотят вернуть крикет. При этом планируется оставить и популярный в США бейсбол, уже шесть раз появлявшийся на Олимпиаде. В шорт-листе также значатся флаг-футбол, сквош и лакросс. Окончательное решение должно быть принято в Мумбае с 15 по 17 октября на очередной сессии совета организации.

Пока российские спортсмены борются за право выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году, МОК уже вовсю готовится к турниру в Лос-Анджелесе в 2028-м. С 15 по 17 октября в Мумбае, в частности, должна быть утверждена программа соревнований.

В неё на данный момент входят 28 видов спорта. При этом в списке нет традиционных бокса, современного пятиборья и тяжёлой атлетики: они находятся в так называемом листе ожидания. Что касается первой дисциплины, здесь причина исключительно политическая. У МОК продолжается война с IBA, которую возглавляет Умар Кремлёв. И если квалификационные соревнования на Игры в Париже комитет решил проводить сам, отстранив международную федерацию, то в Лос-Анджелес и вовсе пока не допустил спортсменов, которые вновь оказались крайними.

Также по теме «Дискриминация по национальному признаку»: в ПКР осудили требование нейтрального статуса для российских паралимпийцев Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из России к участию в Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При...

С современным пятиборьем ситуация немного сложнее. На последней Олимпиаде в Токио разразился громкий скандал: немецкую спортсменку Аннику Шлой и её тренера Ким Райзнер обвинили в жестоком обращении с животными. В видеотрансляцию попал эпизод, как они бьют по крупу лошадь после неудачного выступления.

Из-за этого вид спорта претерпел кардинальные изменения: конкур экстренно заменили на полосу препятствий. Но одной реформы оказалось недостаточно. Из программы Олимпиады в 2028 году дисциплину всё-таки пока убрали. При этом, что немного парадоксально, конные соревнования, где разыгрывается сразу шесть комплектов наград, остались. К ним у зоозащитников вопросов, похоже, нет.

В тяжёлой атлетике основные проблемы связаны с допинговыми скандалами, без которых в последнее время не обходится ни один турнир. В МОК ждут от международной федерации более серьёзной работы в данном направлении и по борьбе с коррупцией. По всем трём видам решение планируется принять в этом году.

Кроме того, помимо уже согласованных, оргкомитет ОИ-2028 хочет добавить в программу главного старта четырёхлетия сразу пять новых дисциплин: флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош, а также бейсбол вместе с софтболом.

«Предлагаемые виды спорта зажигают воображение на игровом поле и способствуют развитию культуры за его пределами. Они актуальны, инновационны и ориентированы на общество. Ими занимаются во дворах, у школ, в общественных центрах, на стадионах и в парках в США и в мире. Они приведут на Игры новых спортсменов, привлекут самых разных болельщиков и расширят присутствие соревнований в цифровом пространстве», — заявил председатель оргкомитета ОИ-2028 Кейси Вассерман.

Изначально шорт-лист состоял из девяти видов. Однако организаторы, похоже, решили отказаться от карате, брейк-данса, автоспорта и кикбоксинга, хотя они кажутся куда более популярными в мире, чем вышеперечисленные.

Напомним, появление столь экзотических дисциплин стало возможно после прихода на пост главы МОК Томаса Баха. При нём была принята стратегия, изменившая подход к формированию программы Игр с целью привлечения новой аудитории, а вместе с ней и дополнительного дохода. Так, на Олимпиаде в Токио болельщики следили за соревнованиями по карате, скалолазанию, сёрфингу, скейтбордингу и баскетболу в формате «три на три», а в Париже состоится дебют брейк-данса.

Что касается соревнований в Лос-Анджелесе, то три вида из пяти предложенных уже имеют олимпийскую историю. Так, медали в бейсболе на главном старте четырёхлетия разыгрывали шесть раз, в том числе в Токио. Однако завоевать стабильное место в программе ему пока не удаётся. В этот раз основную конкуренцию игре составлял крикет. По информации различных СМИ, именно из-за споров по данному вопросу программа Олимпиады до сих пор не согласована.

В МОК заинтересованы в том, чтобы включить крикет, поскольку он популярен в Индии, которая готова заплатить приличную сумму за телеправа. Сейчас стоимость трансляции Игр в Париже составляет £15,6 млн, с добавлением нового вида спорта в Лос-Анджелесе она вырастет до £150 млн. При этом для США куда более предпочтителен бейсбол.

В итоге Оргкомитет ОИ-2028, похоже, нашёл самый простой выход из ситуации. Чиновники решили угодить всем и предложили оставить обе игры: и крикет, и бейсбол.

Больше всего вопросов на самом деле к другим видам спорта. Лакросс, который, к слову, уже был в программе Олимпиады в начале прошлого столетия, популярен исключительно в США: с кем собираются соревноваться американцы в Лос-Анджелесе, не совсем понятно.

В сквош играют примерно в 150 странах. В частности, в Египте престижные соревнования даже проводятся у древних пирамид. Однако он всё же находится в тени большого тенниса, благодаря которому этот вид спорта вообще появился. По одной из версий, спортсмены перед выходом на корт разминались и набивали мяч о стену. Со временем для такого развлечения придумали специальные ракетки и мячи.

А у флаг-футбола вообще нет даже общепризнанной управляющей организации, поэтому правила на соревнованиях различаются. Так, в команде может быть от четырёх до девяти человек как одного пола, так и разных. Варьируется размер поля и многое другое. Данный вид является разновидностью американского футбола: вместо того чтобы сбить соперника, обороняющимся спортсменам надо сорвать с противника ленточку.

Всё бы ничего, но включение пяти новых дисциплин ставит перед МОК потенциальную проблему: под угрозой соблюдение квоты в размере 10,5 тыс. атлетов. Если организаторы намерены придерживаться лимита, то придётся сократить количество медалей в традиционных видах спорта. А стоит ли оно того, большой вопрос.