Организаторы предложили включить в программу Олимпиады 2028 года пять новых видов спорта

Организаторы предложили пять видов спорта для включения в программу летних Олимпийских игр 2028 года.

Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), виды спорта были представлены оргкомитетом Игр-2028. В их число вошли флаг-футбол, сквош, лакросс, бейсбол-софтбол и крикет.

Уточняется, что решение о включении игр в программу будет принято на 141-й сессии МОК в Мумбаи.

Летние Игры-2024 пройдут в Париже, в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес (США), а в 2032 году — Брисбен (Австралия).

Ранее НОК Филиппин попросил МОК разрешить Пакьяо выступить на Олимпиаде 2024 года.