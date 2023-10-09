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Организаторы предложили включить в программу Олимпиады 2028 года пять новых видов спорта

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Организаторы предложили пять видов спорта для включения в программу летних Олимпийских игр 2028 года.

Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), виды спорта были представлены оргкомитетом Игр-2028. В их число вошли флаг-футбол, сквош, лакросс, бейсбол-софтбол и крикет.

Уточняется, что решение о включении игр в программу будет принято на 141-й сессии МОК в Мумбаи.

Летние Игры-2024 пройдут в Париже, в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес (США), а в 2032 году — Брисбен (Австралия). 

Ранее НОК Филиппин попросил МОК разрешить Пакьяо выступить на Олимпиаде 2024 года.

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