НОК Филиппин попросил МОК разрешить Пакьяо выступить на Олимпиаде 2024 года
«Это очень долгий процесс, который будет проходить через исполнительный комитет. Ответ может быть дан в апреле», — приводит слова Толентино Philstar.
В активе 43-летнего филиппинца 62 победы, восемь поражений и две ничьи в 72 поединках.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю заявил, что не считает правильным давать Пакьяо выступить на Олимпиаде в Париже.