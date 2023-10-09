НОК Филиппин попросил МОК разрешить Пакьяо выступить на Олимпиаде 2024 года

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Филиппин Авраам Толентино сообщил, что организация направила в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с просьбой разрешить бывшему чемпиону мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинцу Мэнни Пакьяо принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Это очень долгий процесс, который будет проходить через исполнительный комитет. Ответ может быть дан в апреле», — приводит слова Толентино Philstar.

В активе 43-летнего филиппинца 62 победы, восемь поражений и две ничьи в 72 поединках.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю заявил, что не считает правильным давать Пакьяо выступить на Олимпиаде в Париже.