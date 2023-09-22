Кабальные условия или возможность показать силу: что говорят в России о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе

Мнения россиян о возможном выступлении спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе разделились. Например, Светлана Ишмуратова выступила резко против и назвала такой поступок предательством Родины. Александр Легков, в свою очередь, счёл неправильным бойкот Игр, а Ольга Богословская подчеркнула, что в каком бы качестве атлеты ни поехали на соревнования, они останутся гражданами своей страны.

Возможное участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года остаётся одной из важнейших тем, которые обсуждаются в спортивном сообществе на самых разных уровнях. Как отметил министр спорта России Олег Матыцин, по предварительным прикидкам, на путёвку в Париж могут претендовать порядка 180 спортсменов — это число получено на основании допуска к квалификационным стартам.

«Мы понимаем, что представители командных видов спорта не смогут принять участие в Играх, так же как и командные дисциплины не будут представлены российскими спортсменами. Был сделан статистический анализ, и мы пришли к показателю 180 спортсменов. Это максимальная цифра. С каждым днём ситуация меняется, но, к сожалению, не в лучшую сторону», — отметил чиновник.

В сегодняшних реалиях уже очевидно, что поездка в Париж под отечественным флагом и гимном будет невозможна и атлетам, желающим всё же выступить на главном старте четырёхлетия, предстоит сделать непростой моральный выбор. На одной чаше весов — годы подготовки и, возможно, единственный шанс проявить себя на соревнованиях такого ранга, на другой — политические требования, которые для многих могут стать неприемлемыми.

Одним из открытых противников поездки россиян на Игры без государственной атрибутики выступает депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Понятно, что для спортсменов участие в Олимпиаде и других крупных соревнованиях — смысл их жизни. Но если бы они всё это делали за свои деньги или деньги спонсоров, то это одно дело, другое — если за государственные деньги, а их при этом зовут выступать под нейтральным флагом, без гимна, представлять непонятно какую страну. В частном порядке — ради бога, но не за деньги налогоплательщиков», — высказал свою позицию политик.

Впрочем, отсутствие государственного финансирования — это и без того одно из требований Международного олимпийского комитета к тем атлетам, которые, возможно, будут приглашены в Париж.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берёт МОК», — заявил по этому поводу замминистра спорта Азат Кадыров.

Негативно относится к идее нейтрализации двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника клуба ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова.

«Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя. Я понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия — подписывать [декларации], отказаться [от страны]. Это наша Родина, в которой живут близкие нам люди, это всё наша огромная страна. Отказаться от своей страны — самое последнее дело. Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть — на присяге ты даёшь клятву своей Родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство», — цитирует бывшую спортсменку ТАСС.

Олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков высказал мнение, что намеренно отказываться от поездки в Париж тем, кто пройдёт сито отбора, не стоит.

«Есть какие-то конкретные критерии, после которых спортсменов в любом случае не ждут. Но самое главное — уже будет завершён отбор, после которого не будет возможности выступать. Бойкотировать Игры никто не собирается, кто поедет или не поедет, неизвестно. Я думаю, что Станислав Алексеевич Поздняков думает о спортсменах и будущем нашего спорта. И если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, то какой смысл их бойкотировать?» — подчеркнул Легков.

Не видит ничего крамольного в выступлении под нейтральным флагом и чемпионка мира 1993 года Ольга Богословская. Она призвала руководствоваться в этом вопросе словами президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что каждый спортсмен сам принимает решение.

«Мне кажется, что все, кто получит такую возможность, должны полностью реализоваться в своей профессии. Какая разница? Мы же прекрасно знаем, кто эти люди. Невзирая на то, под каким статусом или флагом они выступают, это наши спортсмены. А если они завоюют золотые медали, это только укрепит веру в то, что наша спортивная составляющая живёт и процветает. Мне очень трудно поставить себя на место кого-либо из сегодняшних атлетов. Когда я выступала на Олимпийских играх 1992-го в составе нашей непонятной сборной, собранной со всего бывшего СССР, тоже без флага и гимна, вопрос — ехать на соревнования или нет — просто не стоял. Как видите, в этой шкуре я всё же побывала, но никогда не говорила о том, что не причисляю себя к российским атлетам. В каком статусе спортсмен ни выступает — он всё равно гражданин нашей страны», — заявила Богословская RT.

Известно, что принципиальную позицию не выступать на выдвинутых условиях занимают олимпийские чемпионы Евгений Рылов, Вероника Степанова, Артур Далалоян и другие атлеты. При этом, как напомнил в том числе телекомментатор Дмитрий Губерниев, свои титулы все они также завоевали не под флагом России.

«Когда дорогие мне и любимые мною спортсмены Рылов и Степанова говорят, что ни при каких обстоятельствах ехать не надо, и приводят аргументы, я хочу им напомнить, что они свои золотые медали уже выиграли. Другим тоже хочется. И нужно не забывать, что они выступали тоже в нейтральном статусе. Поэтому в такой ситуации нужно быть активнее спортсменам, не отмалчиваться, задавать вопросы представителям федераций и министерства. Здесь нужно бороться за свои права и надеяться на то, что какая-то часть спортсменов поедет», — написал журналист в своей колонке для «Советского спорта».

Однако, по мнению Степановой, ситуации на Играх-2022, где она завоевала золото в составе лыжной эстафетной команды, и сегодняшнего дня сильно отличаются. Так, она опубликовала в своём Telegram-канале фотографию из Китая, на которой она позирует в форме с изображением триколора на рукаве. По нынешним требованиям МОК атлеты из России не должны будут демонстрировать государственную атрибутику ни в каком виде.

«Поражают разговоры о том, что мы «непонятно за какую страну выступали на последних Олимпиадах». На этом фото февраля 2022-го мы вместе с массажистом сборной Еленой Гладковой привет из Пекина (точнее, Чжанцзякоу) передаём. Всем очевидно, откуда я родом? Как сказал только что ставший чемпионом мира российский борец Ахмед Усманов, «все отлично знают, за какую державу мы выступаем». Мы так и не услышали конкретных требований к нам, российским спортсменам. Когда будут — тогда и будем принимать решение», — написала спортсменка.