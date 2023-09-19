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Хоркина затруднилась ответить, смогла бы поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина затруднилась ответить на вопрос, смогла бы она поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.
Хоркина затруднилась ответить, смогла бы поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«Я полностью поддерживаю в этом мнение президента России, что каждый представитель сборной должен принять собственное решение, но поставить себя на место действующего спортсмена я сейчас не могу, это невозможно. Я лишь могу посоветовать им тренироваться, преодолевать себя каждую секунду, потому что главная победа — это победа над собой», — заявила Хоркина RT.

Она отметила, что с удовольствием следит за внутренними соревнованиями по спортивной гимнастике, в частности, высказалась о прошедшем в конце августа — начале сентября Кубке России.

«Меня сложно чем-то поразить, но я рада, что выступают спортсмены, которые, казалось бы, недавно выиграли Олимпийские игры в Токио. Это большой стимул для молодёжи, которая выступает сегодня рядом с ними на одной площадке», — отметила двукратная олимпийская чемпионка.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов могут принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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