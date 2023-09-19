Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов могут принять участие в Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, сколько российских спортсменов могут принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«По протоколу ОКР взаимодействует с МОК, а Минспорт — с правительственными спортивными организациями. Наша позиция не меняется: считаем санкции дискриминационными и на всех площадках отстаиваем права наших спортсменов. Но я всегда говорил, что мы должны занимать проактивную позицию и не ждать, когда нас куда-то пригласят. Мы должны предлагать новые форматы, что мы и делаем. Это Игры Будущего, Игры стран БРИКС, Игры Дружбы, Спартакиады сильнейших и многие другие открытые форматы соревнований. Часть международных федераций уже допускает, хоть и в нейтральном статусе, наших спортсменов, и мы надеемся, что голос разума восторжествует и в МОК.

Эта цифра была представлена на основании возможного участия наших спортсменов в квалификационных соревнованиях. Мы понимаем, что представители командных видов спорта не смогут принять участие в Играх, так же как и командные дисциплины не будут представлены российскими спортсменами. Был сделан статистический анализ, и мы пришли к показателю 180 спортсменов. Это максимальная цифра. С каждым днём ситуация меняется, но, к сожалению, не в лучшую сторону», — заявил Матыцин.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поддержал Путина в вопросе об участии россиян в Играх в Париже.