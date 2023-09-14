Поздняков поддержал Путина в вопросе об участии россиян в Олимпиаде в Париже
- РИА Новости
«Бойкоты — путь в никуда. Бойкот Олимпиады не принёс никаких дивидентов. Это было в 1980-х, когда США и СССР бойкотировали игры. Пострадали только спортсмены. Один из пострадавших — глава НОК Японии, который в 1980 году смотрел соревнования с трибун, будучи непобедимым спортсменом. Это трагедия для всех атлетов.
Поэтому я согласен с Владимиром Путиным. Это выбор каждого. Кто хочет, тот участвует. Другое дело, нести за это ответственность. Мы свободные люди», — сказал Поздняков на заседании комиссии спортсменов ОКР.
12 сентября Путин заявил, что россияне должны сами принять решение об участии в Олимпиаде.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что ОКР призывает МОК не допустить раскола в спорте.