ОКР призывает МОК не допустить раскола в спорте

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить раскола в спорте.

«По факту нынешние рекомендации носят запретительный характер. Они не позволят большому количеству наших спортсменов принять участие в Олимпийских играх. Мы регулярно доводим эту позицию до коллег из Лозанны, они её принимают, но отменить рекомендации не могут.

Мы призываем всех — и коллег из Лозанны, и глав федераций, — чтобы трещина не превратилась в раскол», — сказал Поздняков на заседании комиссии спортсменов ОКР.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Станислав Поздняков высказался о требованиях международных федераций по допуску россиян на турниры.