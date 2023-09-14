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Поздняков: спортсмен не может отказаться от государства

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о требованиях международных федераций по допуску россиян на турниры.
Поздняков: спортсмен не может отказаться от государства
  • РИА Новости

«Спортсмен не может отказаться от своего государства. А это один из пунктов для допуска в нейтральном статусе — отказ от ассоциации со своим государством. И всё делается только для того, чтобы не допустить нас до международных соревнований. Здесь ничему удивляться не надо. Нужно бороться с этими несправедливыми и бесчеловечными санкциями», — сказал Поздняков на заседании комиссии спортсменов ОКР.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что ОКР будет выплачивать компенсации отстранённым от турниров российским спортсменам.

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