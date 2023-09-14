ОКР будет выплачивать компенсации отстранённым от турниров российским спортсменам

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация будет выплачивать компенсации спортсменам сборной России, которые не смогут попасть на международные турниры.

«По 150 тыс. рублей получат все члены олимпийских сборных, кто тренируется и участвует во внутренних соревнованиях. Мы готовы единовременно осуществить эту выплату всем тем спортсменам, кто ранее представлял Россию на Олимпийских играх.

Если до 2025 года ничего не изменится, мы продолжим финансовую поддержку», — сказал Поздняков на заседании комиссии спортсменов ОКР.

Международный олимпийский комитет не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.

Ранее Поздняков высказался о рекомендациях по допуску российских спортсменов к международным турнирам.