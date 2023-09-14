Поздняков: требования к российским спортсменам сугубо политические

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о рекомендациях по допуску российских спортсменов на международные турниры.

«Не понятно, почему международные федерации имеют разные взгляды. Одни готовы допустить, другие категорически против. Такое отношение меняет восприятие к олимпийскому движению. А отсутствие правил ведёт к деградации.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Поздняков прокомментировал невключение своей кандидатуры в состав комиссии МОК.