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Поздняков: требования к российским спортсменам сугубо политические

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о рекомендациях по допуску российских спортсменов на международные турниры.

«Не понятно, почему международные федерации имеют разные взгляды. Одни готовы допустить, другие категорически против. Такое отношение меняет восприятие к олимпийскому движению. А отсутствие правил ведёт к деградации.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Поздняков прокомментировал невключение своей кандидатуры в состав комиссии МОК.

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