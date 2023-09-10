Поздняков назвал прогнозируемым невключение в состав комиссии МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал невключение своей кандидатуры в состав комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе.

«Все решения, связанные с нашим членством в той или иной комиссии МОК, абсолютно ожидаемые. Сегодняшнее — это прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

10 сентября стало известно, что Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе.

Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.

По информации Inside the Games, Поздняков, скорее всего, был заменён Джеки Коуэном, который является первым вице-президентом Олимпийской ассоциации Ямайки.

Ранее Поздняков высказал мнение, что молчание Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов разрушает миссию спорта.