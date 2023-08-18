Поздняков: молчание МОК в вопросе допуска россиян разрушает объединяющую миссию спорта
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
«В последнее время мы регулярно слышим высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей на тему допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах, в том числе в Олимпиаде будущего года. Лозанна на всё это, увы, не реагирует. То есть молча одобряет. Всё дальше уходя от, собственно, спорта и его объединяющей миссии, которая во все времена была призвана служить делу мира и взаимопонимания», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.
МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательного решения о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.
Ранее Родионенко предрекла грандиозные потери Олимпиаде из-за позиции МОК.