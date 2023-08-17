Родионенко предрекла грандиозные потери Олимпиаде из-за позиции МОК

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала решения Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к отечественным спортсменам.

«Если МОК не изменит свою позицию к Олимпийским играм в Париже, то потери будут колоссальными. Они потеряют зрелищность и интерес к этим соревнованиям», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Она подчеркнула, что российские спортсмены «всегда конкурентоспособны в большом количестве видов».

«МОК сам себя разваливает своими решениями», — заключила Родионенко.

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательного решения о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что для него не стала сюрпризом позиция руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по недопуску спортсменов из России к Олимпиаде.