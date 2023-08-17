Узнать больше

Родионенко предрекла грандиозные потери Олимпиаде из-за позиции МОК

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала решения Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к отечественным спортсменам.
Родионенко предрекла грандиозные потери Олимпиаде из-за позиции МОК
  • РИА Новости

«Если МОК не изменит свою позицию к Олимпийским играм в Париже, то потери будут колоссальными. Они потеряют зрелищность и интерес к этим соревнованиям», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Она подчеркнула, что российские спортсмены «всегда конкурентоспособны в большом количестве видов».

«МОК сам себя разваливает своими решениями», — заключила Родионенко.

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательного решения о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что для него не стала сюрпризом позиция руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по недопуску спортсменов из России к Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить