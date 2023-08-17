Шубенков не удивлён заявлением Коу, который не видит российских легкоатлетов на Олимпиаде
- РИА Новости
«От Коу другого и не ожидали. Я говорил раньше, что даже если у нас будет допуск от Международного олимпийского комитета, то есть ещё международная федерация, у которой есть своё мнение на этот счёт», — цитирует Шубенкова ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Президент World Athletics Себастьян Коу дал понять, что механизм по допуску спортсменов из России к Олимпиаде 2024 года пока не выработан. По его словам, российские легкоатлеты вряд ли примут участия в Играх в Париже.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что украинец Сергей Бубка покинет пост вице-президента World Athletics.