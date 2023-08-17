Бубка покинет пост вице-президента World Athletics
Бывший президент Национального олимпийского комитета Украины (НОКУ) не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах на 54-м конгрессе World Athletics, говорится в заявлении пресс-службы.
Британец Себастьян Коу был переизбран на пост президента World Athletics.
Бубка является олимпийским чемпионом по прыжкам с шестом. Также в его коллекции шесть золотых медалей чемпионатов мира на открытом воздухе и четыре на первенствах планеты в помещении.
Ранее чемпион мира 2013 года российский прыгун в длину Александр Меньков прокомментировал отстранение от World Athletics.