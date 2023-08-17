В пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций сообщили, что украинец Сергей Бубка покинет пост вице-президента World Athletics.

Бывший президент Национального олимпийского комитета Украины (НОКУ) не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах на 54-м конгрессе World Athletics, говорится в заявлении пресс-службы.

Британец Себастьян Коу был переизбран на пост президента World Athletics.

Бубка является олимпийским чемпионом по прыжкам с шестом. Также в его коллекции шесть золотых медалей чемпионатов мира на открытом воздухе и четыре на первенствах планеты в помещении.

Ранее чемпион мира 2013 года российский прыгун в длину Александр Меньков прокомментировал отстранение от World Athletics.