Меньков — об отстранении от соревнований: в World Athletics всем на меня просто наплевать

Чемпион мира 2013 года российский прыгун в длину Александр Меньков прокомментировал отстранение от World Athletics.

«В какой-то момент я понял, что в World Athletics всем на меня просто наплевать. Какой бы результат я ни показывал, людям всё равно. Скажем, в 2019 году я был лидером мирового сезона, а допуска мне не давали. Я даже решил: начну-ка сезон с плохих результатов. Может, они там подумают, что я не готов, и всё-таки допустят. Но нет, то же самое», — заявил Меньков в интервью RT.

Он также предположил, что его не допускают из-за боязни конкуренции.

«Да чего только ни приходило в голову. Были ведь случаи, когда людям после операций или родов приходил нейтральный статус, хотя было понятно, что в этом сезоне они уже точно никуда не поедут. Вот я и подумал, может, с плохими прыжками дадут нейтральный статус. Типа, пусть приезжает позориться. Но увы, и эта теория себя не оправдала.

Если говорить о молодёжи, то её стало меньше в лёгкой атлетике. Но при этом всё равно есть ребята, которые показывают высокие результаты. Мы, опытные спортсмены, на них сейчас смотрим, как когда-то в своё время старшие товарищи смотрели на нас: «Ого, юниоры уверенно шагают к вершинам!» Но их, конечно, куда меньше. Если раньше за сезон таких ребят могло появиться 10—15, то сейчас это два-три, по пальцам одной руки можно пересчитать», — отметил он.

Ранее Меньков вспомнил о победе на чемпионате мира 2013 года.