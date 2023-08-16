Узнать больше

Меньков — о триумфе на ЧМ в 2013-м: когда улетел на 8,56, понял — это победа

Короткая ссылка
Российский прыгун в длину Александр Меньков вспомнил о победе на чемпионате мира 2013 года.
Меньков — о триумфе на ЧМ в 2013-м: когда улетел на 8,56, понял — это победа
  • РИА Новости

«Я сейчас этого даже не помню (улыбается). Ну, это, скорее всего, было неважно. Обычно мы в первых трёх прыжках особо не выкладываемся, главное — попасть в число лучших, чтобы исполнить ещё три. А потом уже, понимая, на что способен, начинаешь «шарашить». Когда на 8,56 улетел, понял, что это победа. Мог и ещё улучшить, но там уже эмоции захлестнули: на последнем прыжке потерял концентрацию и заступил. А жаль, потому что скорость была намного выше, чем в победной попытке. Наверное, слишком расслабился, не следил за разбегом», — заявил Меньков в интервью RT.

Ранее Артём Примак победил в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить