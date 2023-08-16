Меньков — о триумфе на ЧМ в 2013-м: когда улетел на 8,56, понял — это победа

Российский прыгун в длину Александр Меньков вспомнил о победе на чемпионате мира 2013 года.

«Я сейчас этого даже не помню (улыбается). Ну, это, скорее всего, было неважно. Обычно мы в первых трёх прыжках особо не выкладываемся, главное — попасть в число лучших, чтобы исполнить ещё три. А потом уже, понимая, на что способен, начинаешь «шарашить». Когда на 8,56 улетел, понял, что это победа. Мог и ещё улучшить, но там уже эмоции захлестнули: на последнем прыжке потерял концентрацию и заступил. А жаль, потому что скорость была намного выше, чем в победной попытке. Наверное, слишком расслабился, не следил за разбегом», — заявил Меньков в интервью RT.

Ранее Артём Примак победил в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике.