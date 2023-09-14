Без финансовой поддержки ОКР и гарантий безопасности: российские спортсмены обсудили перспективы выступления на ОИ-2024

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России на расширенном заседании рассмотрела вопрос возможного выступления атлетов на Играх-2024 в нейтральном статусе. Как отметил глава организации Станислав Поздняков, принимать решение на этот счёт каждый должен самостоятельно. Но нужно понимать, что государство не сможет оказать нейтральным спортсменам из России финансовую поддержку и обеспечить их безопасность на территории другой страны. В то же время для отстранённых от международных стартов атлетов предусмотрены дополнительные выплаты.

В четверг, 14 сентября, в Москве прошёл первый день расширенного заседания комиссии спортсменов ОКР, в рамках которого обсуждались насущные проблемы. В частности, возможное выступление россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже. Ранее во время Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что атлеты должны сами принимать решение, ехать ли им во Францию.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в свою очередь, отметил бессмысленность бойкотов. По его мнению, они не приведут ни к чему хорошему.

«Это не остановило в своё время политику ни СССР, ни США. Пострадавшими оказались спортсмены. В частности, кстати, Томас Бах, который в 1980 году не участвовал в Играх. Или глава НОК Японии, который за карьеру в дзюдо не проиграл ни одной схватки, но в Москву не приехал. Мы живём в цивилизованном демократическом государстве. Поэтому бойкот со стороны ОКР невозможен. Нас не приглашают — бойкотировать нечего. Президент правильно сказал: выбор за спортсменами. Это зрелые люди, способные его сделать. И каждый будет нести за него ответственность», — сказал Поздняков.

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В то же время, по словам четырёхкратного олимпийского чемпиона, многие атлеты до сих пор до конца не осознают ситуацию: для участия в Играх избежать подписания бумаг, осуждающих СВО, скорее всего, не удастся.

«Каждый человек имеет право встать на путь нейтрализации. Я называю вещи своими именами. Кто хочет встать на этот путь — это моральный выбор каждого. На сегодняшний день многие федерации открыто выдвинули требования политического характера, которые абсолютно неприемлемы для такой далёкой от политики организации, как МОК. Слышал, есть федерации, которые не требуют подписания таких документов. Но мы прекрасно понимаем: когда наступит 2024 год, ни один спортсмен, который встанет на путь нейтрализации, не сможет получить олимпийскую аккредитацию без подписания соответствующего документа. Не все руководители российских федераций чётко доносят требования МОК до атлетов», — объяснил Поздняков.

Тем не менее многие действующие и бывшие спортсмены всё же склоняются к тому, что надо ехать на Игры. Так, по словам двукратной чемпионки мира по волейболу Екатерины Гамовой, необходимо использовать любой шанс.

«Если не будет флага и гимна, это не изменит нашу национальность, все будут знать: мы из России. Большой процент населения относится к этому отрицательно? Это не профессиональные спортсмены. Они не отдали этому всю жизнь и, наверное, не до конца понимают, чего желают спортсмены и что люди кладут на алтарь своих мечтаний: желание, силы и здоровье. Они занимаются этим с ранних лет. Я, наверное, больше прислушалась бы всё-таки к мнению спортсменов. К тем людям, которые в этом деле больше разбираются», — цитирует Гамову РИА Новости.

При этом участие в Олимпиаде в Париже связано с большим количеством трудностей не только из-за отсутствия флага и гимна. Атлетов, в частности, волнуют организационные вопросы, поскольку представители ОКР на турнир допущены не будут.

«Спортсмен должен понимать: гарантий его безопасности за рубежом никто не даст. Не только вне объектов, где проходят соревнования, но и на них. Поскольку нам запретили их сопровождать. То есть атлет будет предоставлен сам себе», — сказал RT председатель комиссии Юрий Борзаковский.

А заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что за рубежом полиция не собирается реагировать в случае провокаций в адрес россиян на международных турнирах.

«В прошлом году получили более 30 писем от различных государств, в основном европейских, где нам напрямую сказали, что не гарантируется безопасность наших делегаций... Такое впечатление, что различные организации соревнуются, кто нам поставит ещё более унизительные условия. Тем не менее для тех атлетов, которые выезжают, мы обеспечиваем сопровождение МИД, принимаем меры безопасности, даём инструктаж», — сказал Морозов.

Не менее важный вопрос — финансовый. Как отметил Поздняков, ОКР не сможет поддерживать тех россиян, которые поедут на Олимпиаду.

«По рекомендациям, нейтральный спортсмен не может ассоциироваться ни с государством, ни с Национальным олимпийским комитетом. Таким образом, МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов», — добавил Поздняков.

Отстранённые от соревнований атлеты, напротив, получат дополнительные средства от ОКР.

«Любая работа должна получать поощрение. Министерство спорта активно работает в этом направлении, федерации вводят стимулирующие выплаты. Глава государства тоже высказался, он многое сделал для спорта и внимательно относится к его проблемам. У ОКР нет возможностей государства, но мы готовы восполнить потери наших спортсменов, — заявил глава ОКР. — Я поручил подготовить проект, который предусматривает выплаты олимпийцам, атлетам, которые продолжают тренироваться, но лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в размере тех средств, которые выделяет Минспорт по результатам чемпионатов мира. Поощрим всех, кто мужественно переживает все эти трудности, кто не согласился на процесс «нейтрализации». С удовольствием сделаем это. Совместными усилиями всех сторон можно решить те проблемы, которые ещё недавно казались нерешаемыми».

По словам Позднякова, все члены олимпийской команды получат по 150 тыс. рублей в 2023 году и в начале следующего. Представители летних видов — по 500 тыс., 350 тыс. и 250 тыс. рублей за результаты, показанные на предыдущих Играх.

«Если в 2025 году ситуация не изменится, сделаем аналогичные выплаты для олимпийцев в зимних видах», — добавил чиновник.

В то же время глава ОКР подчеркнул, что организация ведёт диалог с МОК и пытается убедить международный комитет отменить рекомендации. Он пообещал бороться за права российских атлетов «со всей принципиальностью».

«Нужно вернуться к истокам, которые были заложены основателем олимпийского движения, который мечтал сделать несовершенный мир лучше. К этому мы и призываем наших коллег из Лозанны, из международных федераций», — сказал Поздняков.

Представители Минспорта, в свою очередь, сообщили, какими вопросами занимаются в данный момент. По словам Морозова, страны БРИКС готовят собственную спортивную хартию и планируют участвовать в соревнованиях в России в следующем году.

«Никто не хочет подпадать под дискриминирующие условия в отношении тех или иных атлетов. На Игры дружбы приглашён практически весь мир, там будет самое широкое участие», — сказал Морозов.

Также замминистра отчитался, какая работа проводится по восстановлению инфраструктуры в Донецке и Луганске.

«Мы везде анонсируем программы, они идут и по федеральному бюджету — восстановлению, капремонту спортсооружений, есть огромная внебюджетная поддержка, выделяются средства из специальных фондов. По поручению Дмитрия Чернышенко принимаются первоочередные меры по трём училищам олимпийского резерва в Донецке и Луганске. Точно не будет это всё обделено вниманием, по этим направлениям мы работаем каждый день», — заявил Морозов.

Кроме того, продолжается тесное взаимодействие с Китаем. В частности, ведомство планирует организовать тренировочные выезды в эту страну для бобслеистов.

«Это специфический вид спорта, в странах СНГ мало трасс. Они есть в Канаде, Германии, но вы туда не въедете, сложно получить визы и оборудование не ввезти. Направление только одно — азиатское. Трассы есть в Китае. Мы хотели, чтобы бобслей был на Российско-китайских играх, но в последний момент наши друзья сказали, что это невозможно. После Олимпиады объект был закрыт. Мы планируем тренировочные выезды в Китай. Понимаем, что трасса в Сочи вам уже приелась», — отметил Морозов.