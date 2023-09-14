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Тарасова поддержала решение ОКР выплатить компенсации спортсменам

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала инициативу Олимпийского комитета России (ОКР) о выплате компенсации отстранённым от международных соревнований спортсменам.
Тарасова поддержала решение ОКР выплатить компенсации спортсменам
  • РИА Новости

«Конечно, правильное решение компенсировать неучастие. Спортсменов нужно поддержать», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Президент ОКР Станислав Поздняков на заседании комиссии спортсменов сообщил, что комитет будет выплачивать компенсации спортсменам сборной России, которые не смогут попасть на международные турниры.

Международный олимпийский комитет не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.

Ранее Поздняков призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить раскола в спорте.

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