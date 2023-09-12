«Без перехода красной черты»: в рамках ВЭФ обсудили возможное выступление россиян на Играх в Париже

Спортсмены должны самостоятельно принять решение по поводу участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума. При этом он обратил внимание на деградацию олимпийского движения, извратившего идею Пьера де Кубертена, что спорт должен объединять людей. В свою очередь, глава Минспорта России Олег Матыцин подчеркнул, что ведомство ведёт диалог с МОК по поводу участия в Играх-2024 тех россиян, кто ещё имеет шансы на них отобраться. По его мнению, это будет возможно, если их не заставят «подписывать декларации».

«Участвовать в Олимпиаде — правильный шаг на этом историческом отрезке»

Восточный экономический форум традиционно стал местом сбора не только представителей власти и бизнеса, но и спортивных чиновников, которые обсуждают последние мировые события и определяют, куда двигаться дальше.

Главный вопрос, который стоит перед российскими атлетами на данный момент, — ехать ли кому-нибудь на Олимпиаду в Париже в 2024 году, поскольку в этот раз число допущенных до соревнований представителей РФ будет очень маленьким. При этом им придётся выступать в нейтральном статусе: без флага, гимна и, возможно, ещё с какими-нибудь дополнительными ограничениями.

Владимир Путин, обсуждая на ВЭФ этот вопрос, не стал давить на атлетов своей позицией. Но отметил: в данном случае нужно руководствоваться прежде всего их интересами.

«Каждый, кто готовился годами, а некоторые и десятилетиями, должен сам принять для себя определённые решения», — подчеркнул президент.

Министерство спорта сегодня находится в диалоге с МОК и федерациями для обеспечения участия в Олимпиаде тех спортсменов, которые пока имеют возможность поехать на Игры.

«Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода красной черты — подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства. Допускаем и надеемся, что часть спортсменов выступят. На данном историческом отрезке это, наверное, правильный шаг», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В то же время, по мнению чиновника, международные федерации в ближайшее время поймут бесперспективность санкционного режима. Но России не стоит ждать, когда это произойдёт, а нужно самой определять политику в мире спорта.

«Сегодня приоритетом для нас должно быть построение национальной системы календаря, конкурентоспособной среды, инфраструктуры, кадрового обеспечения и создание новых форматов, которые мы уже предлагаем и будем предлагать в следующем году. Мы видим: сейчас значительное количество стран проявляют к ним интерес и принимают участие», — приводит слова Матыцина ТАСС.

«Извратили идею Пьера де Кубертена»

Главным событием следующего года в России, похоже, станут Игры дружбы, которые пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге. Помощник президента РФ Игорь Левитин на ВЭФ заявил, что принято решение выплатить победителям турнира такие же призовые, как и медалистам ОИ.

«Помните, когда нас не пустили на Олимпиаду, мы в СССР провели Игры дружбы? Всё возвращается на круги своя. Для нас это не ново. Если иностранный спортсмен займёт призовое место, он тоже получит выплаты, как призёр соревнований в Париже», — приводит слова Левитина «Матч ТВ».

При этом программа соревнований, по словам генерального директора оргкомитета турнира Алексея Сорокина, в ближайшее время будет расширена. Изначально планировалось приглашение порядка 5 тыс. атлетов по 27 видам спорта: 22 олимпийских и пять неолимпийских. Уже подтвердила своё участие сборная Китая.

«Во многих видах спорта ценность победы сомнительна без российских спортсменов. Синхронное плавание, художественная гимнастика, пляжный футбол и так далее — то, где мы являемся твёрдой основой. Приятно слышать позицию государства на этот счёт. Мы должны обращаться к новым форматам, чтобы получить абсолютно чистые соревнования. Поэтому есть Игры дружбы — абсолютно не политизированный, мультиспортивный турнир. Список видов ещё не закрыт, мы ведём обсуждение с рядом федераций, некоторые ещё присоединятся к программе Игр. Будет значимый призовой фонд. Никаких ограничений по допуску, кроме спортивного результата», — отметил Сорокин.

Как подчеркнул Владимир Путин, создание движения, альтернативного олимпийскому, и проведение подобных турниров — это объективный процесс, поскольку международный спорт и олимпийское движение деградируют.

«Думаю, сегодняшнее руководство федераций, самого МОК, они извращают изначальную идею Пьера де Кубертена — спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей. За последние десятилетия олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения», — заявил Путин.

При этом, по его мнению, проведение в следующем году Игр дружбы и Игр БРИКС будет убивать существующие международные структуры.

«Надо их обновлять, в том числе и кадрово, поэтому это прискорбно, что всё так происходит. Мы, конечно, будем защищать наших спортсменов, создавать для них альтернативные возможности, в том числе и по финансовым результатам их достижений», — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

«Не стоит спешить в Азию»

В то же время в стране продолжают поиск решений с допуском спортсменов на зарубежные турниры, поскольку альтернативные соревнования затронут далеко не все виды. А сохранение высокого уровня подготовки атлетов возможно только в конкурентной среде. И в данном случае, по мнению Матыцина, не стоит массово переходить в азиатские международные организации. Напомним, это уже сделали федерации шахмат и тхэквондо.

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«Здесь нужно исходить из того, что мы теряем и приобретаем. Если невозможно сейчас развиваться дальше без участия в европейских соревнованиях, значит, надо искать более глубокое и формализованное партнёрство с Азией. Если это ничего не даст, не усилит и не привнесёт ничего, а только создаст организационные барьеры и сложности, тогда надо подождать и посмотреть, как всё реализуется», — заявил министр.

Рассуждая об игровых видах спорта, вместо курса на Азию Матыцин предлагает создание сильных соревнований внутри страны.

«Я призываю все федерации не искать выход где-то там, за границами России. У нас 89 субъектов, у нас спортивные школы. У футбола, в частности, есть государственная программа. Отдельное спасибо Российскому футбольному союзу, который проводит громадную работу со школьной, студенческой и молодёжной лигами. При таком разнообразии, при сотнях тысяч занимающихся кто нам ещё нужен? Давайте создадим свою лигу мощную, в которую тоже захотели бы приехать и в ней участвовать!

Это касается не только футбола, но и всех игровых видов спорта, всего спорта в целом. У нас колоссальный ресурс, просто его нужно понять, оценить и выстроить системную работу. И мы будем всегда надёжным партнёром», — добавил министр.

Впрочем, для начала нужно помочь ведомству найти источники финансирования, поскольку его бюджет в последнее время снизился. Об этом заявила исполняющая обязанности председателя Счётной палаты Галина Изотова.

«Иногда мы доставляем Минспорту головную боль, но сейчас мы партнёры. Надо искать источники финансирования, поскольку у ведомства маленький бюджет, просто слёзы. И всё ниже с каждым годом. Надо продумать дорожную карту», — сказала Изотова.