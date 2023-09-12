Матыцин обсудил проблемы формирования спортивной инфраструктуры в регионах

Министр спорта России Олег Матыцин в рамках VIII Восточного экономического форума обсудил с министрами спорта регионов страны ближайшие планы по развитию сферы спорта и особенности международной обстановки.

«Спортивная инфраструктура, дороговизна билетов и проблемы логистики в регионах, особенно в таких удалённых, как на Дальнем Востоке, остаются в центре нашего основного внимания. Поэтому на форуме мы обсуждаем всё, что мешает или помогает формированию устойчивой спортивной инфраструктуры в регионах.

Атмосфера на Дальнем Востоке очень соревновательная. Благодарю наших партнёров из дружественных стран — мы видим, как мы все друг другу помогаем в непростое время. Хочу пожелать участникам соревнований здоровья, побед, гордости за ваши достижения. Занимайтесь спортом, который дарит радость и ощущение единства», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде без подписания деклараций.