Матыцин не исключил появления карты болельщика на хоккейных матчах

Министр спорта России Олег Матыцин допустил теоретическую возможность появления карты болельщика на хоккейных соревнованиях.

«Теоретически это возможно, я имею в виду появление карты болельщика на хоккейных соревнованиях, хотя это решение должно и будет приниматься с учётом интересов ФХР и КХЛ», — цитирует Матыцина РИА Новости.

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Карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Объединения активных фанатов ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с данным нововведением.

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