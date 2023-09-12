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Матыцин не исключил появления карты болельщика на хоккейных матчах

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Министр спорта России Олег Матыцин допустил теоретическую возможность появления карты болельщика на хоккейных соревнованиях.
Матыцин не исключил появления карты болельщика на хоккейных матчах
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Теоретически это возможно, я имею в виду появление карты болельщика на хоккейных соревнованиях, хотя это решение должно и будет приниматься с учётом интересов ФХР и КХЛ», — цитирует Матыцина РИА Новости

VII Восточный экономический форум проходит 10—13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 

Карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Объединения активных фанатов ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с данным нововведением.

Ранее генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло оценил шансы защитника Александра Романова принять участие в тренировочном сборе команды.

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