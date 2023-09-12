Романов может пропустить начало тренировочного сбора «Айлендерс»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламориелло оценил шансы защитника Александра Романова принять участие в тренировочном сборе команды.

«Если он не готов, то в скором времени будет. Он катается. Он делает всё. Мы очень осторожны. Если бы это зависело от него, он бы играл с двумя сломанными ногами», — цитирует Ламориелло сайт НХЛ.

Напомним, что весной хоккеист перенёс операцию на плече после вылета команды из плей-офф Кубка Стэнли. В минувшем сезоне он набрал 21 (2 + 20) очка в 76 матчах.

Ранее сообщалось, что Романов пропустит первый матч «Айлендерс» в Кубке Стэнли из-за травмы.