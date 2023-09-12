Узнать больше

НОК Украины: мы работаем над тем, чтобы россиян не было на Олимпийских играх

Короткая ссылка
Министр молодёжи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возможный допуск российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Идёт борьба. Мы работаем над тем, чтобы их не было на Олимпиаде. К сожалению, то, что их уже вернули под нейтральным флагом… Мы работали и работаем, чтобы их не было. Но всё же некоторые федерации их допускают», — цитирует Гутцайта Tribuna.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявляли, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. При этом в июле были разосланы приглашения на Игры в Париже национальным олимпийским комитетам, за исключением России и Белоруссии.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Украина снимется с Олимпиады, если России разрешат выступать под своим флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить