НОК Украины: мы работаем над тем, чтобы россиян не было на Олимпийских играх

Министр молодёжи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возможный допуск российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Идёт борьба. Мы работаем над тем, чтобы их не было на Олимпиаде. К сожалению, то, что их уже вернули под нейтральным флагом… Мы работали и работаем, чтобы их не было. Но всё же некоторые федерации их допускают», — цитирует Гутцайта Tribuna.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявляли, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. При этом в июле были разосланы приглашения на Игры в Париже национальным олимпийским комитетам, за исключением России и Белоруссии.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Украина снимется с Олимпиады, если России разрешат выступать под своим флагом.