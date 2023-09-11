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Левитин сообщил, что на Играх дружбы будут аналогичные Олимпиаде призовые

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Помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин рассказал, что президент РФ Владимир Путин дал поручение приравнивать победителей Всемирных игр дружбы к призёрам Олимпийских игр и обеспечить их соответствующими выплатами.
Левитин сообщил, что на Играх дружбы будут аналогичные Олимпиаде призовые
  • РИА Новости

«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призёрами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призёры», — цитирует Левитина «Матч ТВ».

Игры дружбы должны пройти в 2024 году в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

Ранее Левитин заявил о давлении МОК на Олимпийский совет Азии.

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