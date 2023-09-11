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Левитин заявил о давлении МОК на Олимпийский совет Азии

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Помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает давление на Олимпийский совет Азии.
Левитин заявил о давлении МОК на Олимпийский совет Азии
  • Legion-Media

«Мы понимаем, что нарушены все основы Олимпийской хартии, сейчас нет решения по выступлению российских и белорусских спортсменов. Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет», — цитирует Левитина ТАСС.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

2 сентября МОК подтвердил недопуск россиян на Азиатские игры по техническим причинам. Участие в этом турнире помогло бы российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обвинил МОК в предательстве идеалов Пьера де Кубертена.

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