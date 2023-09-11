Левитин заявил о давлении МОК на Олимпийский совет Азии

Помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает давление на Олимпийский совет Азии.

«Мы понимаем, что нарушены все основы Олимпийской хартии, сейчас нет решения по выступлению российских и белорусских спортсменов. Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет», — цитирует Левитина ТАСС.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

2 сентября МОК подтвердил недопуск россиян на Азиатские игры по техническим причинам. Участие в этом турнире помогло бы российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обвинил МОК в предательстве идеалов Пьера де Кубертена.