Левитин заявил о давлении МОК на Олимпийский совет Азии
- Legion-Media
«Мы понимаем, что нарушены все основы Олимпийской хартии, сейчас нет решения по выступлению российских и белорусских спортсменов. Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет», — цитирует Левитина ТАСС.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
2 сентября МОК подтвердил недопуск россиян на Азиатские игры по техническим причинам. Участие в этом турнире помогло бы российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обвинил МОК в предательстве идеалов Пьера де Кубертена.