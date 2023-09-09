Фетисов: МОК и ЮНЕСКО продали главную идею олимпизма, хартию и Кубертена

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в предательстве идеалов Пьера де Кубертена.

«Мировые институты, которые отвечают за международный спорт — МОК, ЮНЕСКО, продали главную идею олимпизма «Спорт во имя мира», олимпийскую хартию и Кубертена. Совсем дёшево продали. Предали миллионы мальчишек и девчонок во всём мире, которые считали, что Олимпийские игры — это что-то особенное, чистое, честное», — цитирует Фетисова «Парламентская газета».

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

Ранее МОК предложил включить обязательства по правам человека в Олимпийскую хартию.