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Фетисов: МОК и ЮНЕСКО продали главную идею олимпизма, хартию и Кубертена

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в предательстве идеалов Пьера де Кубертена.
Фетисов: МОК и ЮНЕСКО продали главную идею олимпизма, хартию и Кубертена
  • РИА Новости

«Мировые институты, которые отвечают за международный спорт — МОК, ЮНЕСКО, продали главную идею олимпизма «Спорт во имя мира», олимпийскую хартию и Кубертена. Совсем дёшево продали. Предали миллионы мальчишек и девчонок во всём мире, которые считали, что Олимпийские игры — это что-то особенное, чистое, честное», — цитирует Фетисова «Парламентская газета»

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. 

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

Ранее МОК предложил включить обязательства по правам человека в Олимпийскую хартию.

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