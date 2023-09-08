Международный олимпийский комитет (МОК) предложил включить обязательства по правам человека в Олимпийскую хартию.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Это (изменение в Олимпийской хартии. — RT) знаменует собой важную веху в работе МОК в области прав человека», — приводит слова Томаса Баха пресс-служба.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Бах призвал допустить к Олимпиаде не поддерживающих СВО россиян.