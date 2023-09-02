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МОК подтвердил недопуск россиян до Азиатских игр по техническим причинам

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В Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердили решение о недопуске россиян до участия в Азиатских играх.
МОК подтвердил недопуск россиян до Азиатских игр по техническим причинам
  • РИА Новости

«Концепция участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС. 

Участие в этом турнире помогло бы российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко подверг критике МОК и другие влиятельные иностранные организации, а также назвал компьютерные игры мощным инструментом.

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