Узнать больше

Чернышенко: международные организации решили использовать спорт для управления миром

Короткая ссылка
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК) и другие влиятельные иностранные организации, а также назвал компьютерные игры мощным инструментом.
Чернышенко: международные организации решили использовать спорт для управления миром
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«С точки зрения мирового сообщества, Олимпийские игры в Сочи стали лучшими в истории. После окончания данного события, которое превзошло все ожидания, у нас начались проблемы. Россию обвинили во всех грехах, допинговых скандалах, в том, что мы как-то неправильно всё организовывали. На самом деле это были зависть и злоба. Попытка использовать международное спортивное движение в политических целях.

Всё из-за того, что структура управления мировым спортом зиждется на МОК и международных спортивных федерация. Решили, что это их частная компания. Под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, они решили, как и в других областях, применить спорт для управления миром», — сказал Чернышенко на открытом уроке в рамках марафона «Поделись своим знанием» российского общества «Знание».

По его словам, компьютерные игры — мощный инструмент. Чернышенко заявил, что в иностранных играх зачастую искажаются исторические факты, пропагандируется насилие, а русские изображены в качестве негативных персонажей с плохим оружием.

Ранее Дмитрий Чернышенко не согласился с тем, что российский спорт находится в изоляции.

  • Чернышенко: международные организации решили использовать спорт для управления миром

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить