Чернышенко: международные организации решили использовать спорт для управления миром

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК) и другие влиятельные иностранные организации, а также назвал компьютерные игры мощным инструментом.

«С точки зрения мирового сообщества, Олимпийские игры в Сочи стали лучшими в истории. После окончания данного события, которое превзошло все ожидания, у нас начались проблемы. Россию обвинили во всех грехах, допинговых скандалах, в том, что мы как-то неправильно всё организовывали. На самом деле это были зависть и злоба. Попытка использовать международное спортивное движение в политических целях.

Всё из-за того, что структура управления мировым спортом зиждется на МОК и международных спортивных федерация. Решили, что это их частная компания. Под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, они решили, как и в других областях, применить спорт для управления миром», — сказал Чернышенко на открытом уроке в рамках марафона «Поделись своим знанием» российского общества «Знание».

По его словам, компьютерные игры — мощный инструмент. Чернышенко заявил, что в иностранных играх зачастую искажаются исторические факты, пропагандируется насилие, а русские изображены в качестве негативных персонажей с плохим оружием.

Ранее Дмитрий Чернышенко не согласился с тем, что российский спорт находится в изоляции.