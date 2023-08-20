Чернышенко заявил об отсутствии изоляции российского спорта от международных соревнований

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что российский спорт не находится в изоляции от международных турниров.

«У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества по биатлону, «Игры вызова легенд», «Дети Азии», ралли «Шёлковый путь» — всё это форматы, которые доказали свою успешность. Здесь крайне важно, что мы принимаем участие в международных соревнованиях в рамках перекрёстных российско-китайских годов, Играх стран Боливарианского альянса, Играх стран СНГ, где мы победили в командном зачёте», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательного решения о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее Чернышенко заявил, что искусственные ограничения и отстранения заставляют создавать параллельные форматы соревнований и этот тренд Россия будет продолжать формировать.