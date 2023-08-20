Чернышенко: Россия продолжит тренд по параллельным форматам соревнований

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что искусственные ограничения и отстранения заставляют создавать параллельные форматы соревнований и этот тренд Россия будет продолжать формировать.

«Искусственные ограничения, которые создают организации, считающие, что имеют монополию на всё, заставляют создавать параллельные форматы, которые пользуются успехом. Этот тренд Россия будет продолжать формировать», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательного решения о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее экс-биатлонистка Ольга Зайцева выразила мнение, что российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду без флага и гимна.