Зайцева считает, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду без флага и гимна

Экс-биатлонистка Ольга Зайцева считает, что российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду без флага и гимна.

«Считаю, что без флага и гимна не надо ехать. У нас нет нарушений. Мы не должны больше идти у них на поводу, соглашаться на их условия», — приводит слова Зайцевой «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательного решения о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее Поздняков высказал мнение, что молчание МОК в вопросе допуска российских спортсменов разрушает миссию спорта.