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Матыцин: Азербайджан вносит весомый вклад в развитие спорта на территории стран СНГ

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Азербайджан всегда был надёжным партнёром России.

«Азербайджан вносит весомый вклад в развитие спорта на территории СНГ. В 2025 году страна примет III Игры стран СНГ. Искренне рад, что данные соревнования, инициированные Россией, успешно развиваются на просторах СНГ», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия выступает за наращивание сотрудничества в области физической культуры и укрепления спортивных связей с Азербайджанской Республикой.

«Ранее Россия и Азербайджан договорились разработать и принять План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на два года», — заключил Матыцин.

Матыцин 7 сентября провел встречу с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.

Ранее Матыцин заявил, что надо детально подойти к ответу на решение World Aquatics.

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